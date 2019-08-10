وفد من الحرية والتغيير يصل القاهرة لمناقشة القضايا الخلافية في السودان

وصل القاهرة اليوم وفد رسمي من قوى الحرية والتغيير، في إطار الجهود التي تبذلها مصر لحل القضايا الخلافية بين في السودان، حيث ضم الوفد عددا من القيادات أبرزهم كل من عمر الدقير، وعلي الريح السنهوري، ومدني عباس، وبابكر فيصل، ووجدي صالح، وكمال إسماعيل.
وتأتى زيارة الوفد متزامنة مع المباحثات التي بدأت بالقاهرة أمس مع قيادات الجبهة الثورية السودانية.
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