إبراهومة : المريخ تعرض لظلم فادح من الحكم المصري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وصف مدرب نادي المريخ السوداني إبراهيم حسين “إبراهومه” نتيجة مباراة فريقة ضد شبيبة القبائل الجزائري التي انتهت مساء أمس بخسارة المريخ بهدف بالظالمة.

وأوضح “إبراهومة” في تصريح “لباج نيوز” من الجزائر اليوم “السبت” أن المريخ تعرض لظلم فادح من الحكم المصري في “بجاية” وقال إن فريقه كان يستحق النصر وأن يخرج بنتيجة ايجابية من المباراة، وأشار إلي أن الحكم المصري ألغى هدف صحيح للمريخ وركلة جزاء سليمة وقال “الحكم المصري فعل كل شئ لهزيمة المريخ”.

وامتدح مدرب المريخ أداء فريقه وقال إن إلى اللاعبين قدموا مباراة ممتازة والتزموا تنفيذ الخطة الموضوعهز

وقال إبرهومه إن تأهل المريخ إلى الدور المقبل لن يكون صعبا وأنه يجب الإستعداد مبكرا، وطالب إبرهومة الجمهور بالحضور بكثافة لدعم الفريق في مباراة التأهل في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.