ترامب يكشف تفاصيل رسالة جديدة من زعيم كوريا الشمالية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، إن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أرسل إليه خطابا ليعرب فيه عن تطلعه للقائه واستئناف المفاوضات حول تفكيك السلاح النووي لكوريا الشمالية، مشيرا إلى أنه بادله الرغبة في الاجتماع به مجددا.
وغرد ترامب عبر حسابه على “تويتر”، إن “كيم أرسل إليه خطابا “يقول فيه بشكل لطيف إنه يرغب في مقابلتي وبدء المفاوضات فور التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية”.
وأوضح ترامب أن “الخطاب كان في مجمله عبارة عن شكوى من التدريبات السخيفة والمكلفة، كما كان بمثابة اعتذار عن اختبار كوريا الشمالية لصواريخ قصيرة المدى”، على حد تعبيره، لافتا إلى أن كيم “وعد بوقف تلك الاختبارات الصاروخية فور انتهاء التدريبات العسكرية”.
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