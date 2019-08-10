ضبط كميات من الأسلحة بـ"القضارف" قبل تهريبها إلى إثيوبيا

تمكن جهاز المخابرات العامة من ضبط كميات من الأسلحة في ولاية "القضاريف"، كانت معدة لتهريبها إلى إثيوبيا.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن تلك الأسلحة عبارة عن ٥٣ بندقية "كلاشنكوف" و 41 خزنة، كانت مُخبأة فى خزان وقود.

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ومن جانبه ، أشاد والى القضارف "المكلف " اللواء الركن نصر الدين عبد القيوم ، بالجهود التى أفضت لضبط هذه الكمية من الأسلحة، داعيا إلى الحرص على مراقبة الحدود بين الولاية وإثيوبيا.

وصرح العميد بكرى أبوالزاكى ، مدير جهاز المخابرات العامة بولاية "القضاريف " بالإنابة ، بأن العملية تمت بالتنسيق مع رئاسة جهاز المخابرات المركزي، مؤكدا الالتزام بالحفاظ على الأمن القومى ، وأمن الحدود بصفة خاصة.