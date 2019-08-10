الوداد يتقدم بطعن على قرار الاتحاد الأفريقي بخصوص "نهائي الأزمة"

أكد "سعيد الناصيري" رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي، بأن ناديه قد تقدم بطعن رسمي على قرار لجنة الإنضباط في الإتحاد الأفريقي بخصوص إعتماد فوز نادي الترجي بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، مشددًا على كون قرار اللجنة كان غير منصف على الإطلاق، على حد وصفه.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء العالمية "رويترز"، قال الناصيري: "قرار لجنة الانضباط لم ينصفنا ولذلك قررنا اللجوء للجنة الاستئناف لأننا نعتبر مطالبنا مشروعة، ولنا حق في أن نطالب بإعادة المباراة من جديد بسبب الأحداث التي شهدها ملعب المباراة في رادس".
ويذكر بأن لجنة الإنضباط في الاتحاد الإفريقي قد أتخذت عدة قرارات في اجتماعها يوم الأمس بالقاهرة، وذلك بشأن اعتبار الوداد خاسرا لمباراة إياب الدور النهائي التي أقيمت في ملعب رادس، وكذلك فرض عقوبات وصلت لنحو 50 ألف دولار على الوداد لرفضه إستكمال مباراة النهائي.
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