اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

التحرير الفلسطينية تحذر من اقتحام المستوطنين للأقصى في عيد الأضحى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

حذرت دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية من قيام الشرطة الإسرائيلية بعرقلة صلاة العيد في المسجد الأقصى، وفتحه أمام اقتحامات المستوطنين، يوم غد الأحد.

ورأت الدائرة الفلسطينية أنه في حال سماح الجيش الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى أثناء صلاة العيد، فإنه يعد سابقة خطيرة لم تحدث منذ الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية في العام 1967.

وقالت السلطة الفلسطينية في بيان لها، اليوم السبت:إن مثل هذا القرار يمس عقيدة كل المسلمين، باعتباره اعتداء على حرمات الله، في يوم من الأيام المقدسة، وانتهاك لكل القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية التي نصت على احترام العقائد والشرائع السماوية.

وأضافت الدائرة أن "تطبيق القرارات الدولية، والتصدي لكل من يخترقها يقع على عاتق المجتمع الدولي، ومنع عواقب لا تحمد عقباها، إن نفذت سلطات الاحتلال مخططها ليوم غد الذي يصادف عيد الأضحى المبارك".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحرير الفلسطينية تحذر من اقتحام المستوطنين للأقصى في عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا