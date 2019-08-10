الحكومة اليمنية تتهم الانفصاليين الجنوبيين بتنفيذ انقلاب عدن

اتهمت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، الانفصاليين الجنوبيين بتنفيذ انقلاب في عدن بعد سيطرة مسلحيهم على جميع الثكنات العسكرية بالمدينة الجنوبية التي تعد مقر الحكومة المعترف بها دوليًا.

وقالت وزارة الخارجية في بيان على "تويتر": "ما يحصل في العاصمة المؤقتة عدن من قبل المجلس الانتقالي هو انقلاب على مؤسسات الدولة الشرعية".