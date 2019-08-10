منها ثلاثية لسترلينغ.. السيتي يستهل البريميرليغ بخماسية على ويستهام

استهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز على مضيفه ويستهام بخماسية نظيفة اليوم السبت في الجولة الأولى من البريميرليغ.

وافتتح غابرييل جيسوس التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 25، وأضاف رحيم سترلينغ الهدف الثاني في الدقيقة 51، قبل أن يعاود التسجيل في الدقيقة 75 ثم سجل سيرخيو أغويرو الهدف الرابع في الدقيقة 86 من ركلة جزاء.

وبحسب الجزيرة نت اختتم سترلينغ خماسية السيتي بتسجيل الهدف الثالث له (هاتريك) في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

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وشهدت هذه المباراة أول استخدام لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) حيث ألغى الحكم هدفا لجيسوس في الدقيقة 53.

كما أعاد الحكم تنفيذ ركلة الجزاء التي سجل منها أغويرو الهدف الرابع، بعد أن تصدى لها الحارس، حيث قرر الحكم بناء على نصيحة الفار إعادتها بسبب تقدم الحارس.

وحصد مانشستر سيتي أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم وظل فريق ويستهام بلا نقاط.

وتوج السيتي بلقب الدوري في الموسم الماضي بعدما حصد 98 نقطة بفارق نقطة أمام ليفربول ملاحقه المباشر.

واستهل مانشستر سيتي موسمه بالتتويج بلقب بطولة درع الاتحاد الإنجليزي بفوزه 5-4 بركلات الترجيح على ليفربول يوم الأحد الماضي، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)