اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

إرتفاع في مناسيب النيل والأتبراوي بمحطة عطبرة

0 نشر
Moayd Noreldeen 0 تبليغ

Advertisements

إرتفاع في مناسيب النيل والأتبراوي بمحطة عطبرة

أعلنت غرفة طوارئ الخريف بولاية نهر النيل عن إرتفاع في مناسيب النيل والأتبراوي في محطة عطبرة وبحسب سونا أشارت الغرفة الى ان منسوب النيل سجل اليوم 15.28 بارتفاع (25 سم ) عن الأمس مقارنة بالعام الماضى بارتفاع (25 سم ) فيما سجل منسوب نهر عطبره اليوم 14.42  بارتفاع (17 سم ) عن الأمس مقارنة بالعام الماضى بانخفاض (20 سم ) وأشارت الغرفة الى هطول أمطار خفيفة فى محلية بربر بالأمس.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إرتفاع في مناسيب النيل والأتبراوي بمحطة عطبرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا