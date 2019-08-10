أعلنت غرفة طوارئ الخريف بولاية نهر النيل عن إرتفاع في مناسيب النيل والأتبراوي في محطة عطبرة وبحسب سونا أشارت الغرفة الى ان منسوب النيل سجل اليوم 15.28 بارتفاع (25 سم ) عن الأمس مقارنة بالعام الماضى بارتفاع (25 سم ) فيما سجل منسوب نهر عطبره اليوم 14.42 بارتفاع (17 سم ) عن الأمس مقارنة بالعام الماضى بانخفاض (20 سم ) وأشارت الغرفة الى هطول أمطار خفيفة فى محلية بربر بالأمس. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إرتفاع في مناسيب النيل والأتبراوي بمحطة عطبرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.