معتمد أمبدة يستعرض موقف أعمال الخريف والنظافة

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عقد اللواء ركن فيصل ساتي حمد معتمد محلية أمبدة اجتماعا مع مهندسي الوحدات الإداراية ومدير مشروع النظافة تم من خلاله استعراض موقف أعمال تصريف المياه والنظافة بالتركيز على تسيير المصبات ومعالجة مواقع العبارات والاختناقات وتصريف المياه من الأسواق والأحياء والشوارع والميادين .

وشدد معتمد أمبدة على ضرورة تكثيف الجهود خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بأسواق ليبيا وأبوزيد والماشية بمعالجة الإفرازات وسحب الحاويات مع استمرار العمل خلال عطلة العيد مشيدا بإدارات التخطيط العمراني والنظافة في معالجة المداخل وتصريف مياه المواقف، مبينا أهمية تكاتف الجهود لمعالجة القضايا الاستراتيجية المتمثلة في الوقود والخبز وموجها على ضرورة متابعة العمل بالتنسيق مع هيئة الكهرباء لمعالجة مشكلة كهرباء سوق ليبيا ومتابعة العمل خلال عطلة العيد بإزالة الآثار السالبة للسيول ونظافة المصارف وتجهيز ميادين الصلاة ونقل النفايات من الأحياء والشوارع العامة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)