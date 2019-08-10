تحرير السودان الأم يثمن العفو عن عقار

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ثمن حزب تحرير السودان الأم القرار الذي أصدره رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، بالعفو العام عن رئيس الحركة الشعبية- شمال مالك عقار ونائبه ياسر عرمان واعتبره خطوة إيجابية تهيئ الأجواء لمزيد من التفاوض مع بقية الحركات المسلحة بغية إرساء السلام .

وأعرب الأستاذ محمد حسن إسحاق رئيس الحزب ولاية الخرطوم في تصريح بحسب سونا عن تفاؤله أن تشهد الأيام المقبلة مزيدا من التوافق والاتفاق حول الفترة الانتقالية وملامح الحكومة فيها مشيدا بجهود طرفي الاتفاق المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير في هذا الإطار مهنئا الشعب السوداني وجميع قطاعاته بعيد الأضحى المبارك متمنيا مزيدا من الاستقرار للبلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)