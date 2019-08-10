خبير يطالب الحكومة المقبلة بخطاب سياسي شامل

التاريخ: 10-أغسطس-2019 فى : أخبار 3 مشاهدة Advertisements طالب الدكتور حسين كرشوم الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي الحكومة الانتقالية المرتقبة بتبني خطاب سياسي شامل لكل السودانيين . وأكد كرشوم في تصريح بحسب سونا عن حوجة البلاد لخطاب سياسي في المرحلة المقبلة يخاطب قضايا كافة الشعب السوداني دونما اقصاء داعيا الجميع للمضي للامام وتجاوز مرارات الماضي وعدم نبش قضايا اصبحت من الماضي ،حسب قوله مشيرا الي أهمية تقديم القدوة الحسنة في الاداء الحكومي المقبل وتحسين أداء أجهزة الدولة لتجاوز عقباتها الماضية . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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