تحوطات لتوفير الخبز خلال عطلة العيد

التاريخ: 10-أغسطس-2019
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أكد دكتور تاج الدين عثمان سعيد المدير العام لوزارة الصناعة والتجارة بالخرطوم المشرف على غرفة مراقبة دقيق الخبز المدعوم أن المطاحن وفرت حصصا إضافية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك لتفادي حدوث فجوة في الخبز.
و قال في تصريح بحسب وكالة السودان للأنباء إن حصة ولاية الخرطوم التي توفرها مطاحن سيقا منها 12 ألف جوال وسين 20 ألف وويتا 10الف بينما توفر الحمامة 3 آلاف .
وأضاف أن المطاحن التزمت بتوفير الدقيق خلال عطلة العيد كما التزمت المخابز بالاستمرار في العمل خلال العطلة
وقال إن اللجنة مناط بها مراقبة الدقيق المدعوم من المطاحن إلى الوكلاء حتى يصل المخابز مشيرا للتنسيق بين الغرفة ومحليات الولاية في عمليات مراقبة المطاحن وحلحلة المشاكل اليومية مطالبا المخابز بمعالجة شح العمالة خلال فترة العطلة بتوفير حوافز إضافية لهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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