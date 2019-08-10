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ضبط كمية من الاسلحة بالقضارف

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Moayd Noreldeen 0 تبليغ

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ضبط كمية من الاسلحة بالقضارف

تمكنت قوي من جهاز الأمن والمخابرات العامة بولاية القضارف من ضبط عدد(٥٣) قطعة كلاشنكوف وعدد (٤١ ) خزنة مخبأة بتانكر وقود في طريقها للجارة اثيوبيا .

 وأشاد والي القضارف المكلف اللواء الركن نصر الدين عبد القيوم لدى وقوفه اليوم علي المضبوطات بمرافقة لجنة أمن ولاية القضارف بالجهود التي أفضت لضبط هذه الكمية من الأسلحة داعيا للحرص علي مراقبة الحدود بين الولاية والجارة اثيوبيا مشددا علي ضرورة مكافحة الجرائم العابرة مشيدا بحجم التنسيق القائم بين البلدين للحد من الجريمة العابرة وتحقيق مصالح البلدين٠

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من جانبه أكد العميد أمن بكري ابوالزاكي مدير جهاز المخابرات العامة بالولاية بالإنابة بحسب سونا أن العملية تمت وفقا للمتابعة اللصيقة بالتنسيق مع رئاسة جهاز المخابرات المركزي مجددا الالتزام بالحفاظ علي الأمن القومي والشريط الحدودي بصفة خاصة وإنفاذ كافة التوجيهات للحفاظ علي أمن  الشريط الحدودي  والمحاولات التي تستهدف أمن البلدين.

هذا وقد أعرب ناىب القنصل الاثيوبي بالقضارف سيد أزيز تيشوما عن شكره لحكومة القضارف والأجهزة الأمنية للجهود المبذولة لحماية البلدين  مثمنا عملية ضبط مثل هذه الكمية من الأسلحة لافتا الي أنها تهدف للأضرار لبلاده والسودان الشقيق وتحول دون تحقيق التنمية مؤكدا العزم علي إكمال التعاون المشترك بين ولاية القضارف الاقاليم الاثيوبية لإنهاء مثل هذه الجرائم .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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