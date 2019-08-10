تطورات جديدة بشأن انتقال نيمار إلى برشلونة

أكدت إذاعة "RAC1" الكتالونية، أن مفاوضات برشلونة من أجل ضم النجم البرازيلي نيمار قد شهدت تطورات خلال الساعات القليلة الحالية.
وقالت الإذاعة الكتالونية أن الأسبوع المقبل حاسم في الصفقة، ورغبة نيمار ساعدت برشلونة في التقدم على ريال مدريد رغم عرضه المغري.
فيما أوضحت الإذاعة الإسبانية أن نيمار يريد برشلونة وبالتالي فأن إدارة باريس سان جيرمان سوف تخضع رغبته على أي حال.
وكان نيمار قد انضم إلى باريس سان جيرمان في 2017 قادماً من برشلونة مقابل 222 مليون وهو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.
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