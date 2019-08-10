مقتل جندي أمريكي في نينوي بالعراق

قتل جندي أمريكي خلال عمليات مشتركة مع القوات العراقية بمحافظة نينوى، حسبما أعلنت القيادة المشركة للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) بقيادة الولايات المتحدة، اليوم السبت.

وأفاد بيان لقوة المهام المشتركة لعملية "العزم الصلب"، بأن "مجندا أمريكيا قتل اليوم خلال مهمة لقوات الأمن العراقي بمحافظة نينوى بالعراق، حيث كان يقدم المشورة رفقة القوات العراقية ضمن عملية مخطط لها".

وأشار البيان إلى التحفظ عن هوية القتيل مؤقتا.