ترامب: هوليوود "عنصرية وخطر" على الولايات المتحدة

وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سهامه هذه المرة إلى هوليوود ونجومها، واصفا عاصمة صناعة السينما العالمية بأنها "عنصرية" وتشكل خطرا على الولايات المتحدة.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر": "هوليوود الليبرالية عنصرية حتى العظم، مع كراهية عظيمة وعمى". وأضاف: "يحبون أن يسموا أنفسهم بالنخبة، لكنهم ليسوا كذلك. في الحقيقة، في العادة الذين يعارضون بشدة هم فعلا من يشكلون النخبة".

وتابع الرئيس الأمريكي في تغريدته: "الفيلم ينتج بنظام ونوايا، من أجل التسبب بالفوضى. إنهم يصنعون عنفهم، ثم بعدها يحاولون إلقاء اللوم على غيرهم. إنهم العنصرية بعينها. إنهم سيئون جدا بالنسبة لمجتمعنا".

ومع أن ترامب لم يسم فيلما بعينه، لكن تغريدته جاءت متزامنة مع الإعلان عن عرض فيلم "الصيد"، في سبتمبر المقبل، والذي يحكي عن مجموعة من النخبة الثرية الذين يصطادون الناس في البراري على سبيل الرياضة والتسلية.

يذكر أن عددا من مشاهير هوليوود وجهوا مؤخرا انتقادات عنيفة لترامب على خلفية معارضته لبيع الأسلحة الفردية للأمريكيين على الرغم من حوادث القتل الجماعي الدموية التي تضرب الولايات المتحدة بشكل مستمر من قبل مقتني الأسلحة.