البحرين تحذر من استمرار الأحداث في عدن

أعربت وزارة خارجية مملكة البحرين عن قلقها البالغ إزاء تطورات الأحداث في مدينة عدن اليمنية، محذرة من أن استمرار المواجهات المسلحة من شأنه عرقلة الجهود الهادفة نحو التوصل إلى الحل السلمي المنشود.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية البحرينية ، بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا).

وشددت وزارة الخارجية" على ضرورة تمسك كافة الأطراف بالتهدئة وعدم التصعيد، وتوحيد الجهود من أجل

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التصدي لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران وكل الجماعات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار اليمن".

ولليوم الرابع على التوالي تشهد مدينة عدن توترا أمنياً واشتباكات بين قوات الحماية، والحزام الأمني، عقب دعوة

أطلقها ما يسمى بالمجلس الانتقالي إلى أنصاره، لاقتحام القصر الرئاسي، وإسقاط الحكومة التي وصفها بـ "حكومة الإرهاب".