تصريح من فالفيردي يُبعد نيمار عن برشلونة

وجاء ذلك خلال حديث فالفيردي لوسائل الإعلام قبل المباراة الودية المقررة بين برشلونة ونابولي الإيطالي اليوم السبت، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وقال فالفيردي لدى سؤاله عن إمكانية عودة نيمار إلى برشلونة من جديد "إنني سعيد باللاعبين المتواجدين لدينا، فهم لاعبون جيدون للغاية"، مضيفاً أنه لا يعرف "ماذا سيحدث".

كذلك تلقى فالفيردي سؤالاً بشأن احتمالات رحيل الكرواتي إيفان راكيتيتش عن الفريق، ورد قائلاً "إنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا ولا يزال، ولكنني بالطبع لا يمكنني تأكيد ما إذا كان سيستمر كذلك في الموسم المقبل".

وأشار فالفيردي إلى أنه قد يخوض مباراة نابولي بنفس التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها بداية الموسم، حينما يستهل برشلونة مشواره بلقاء أتلتيك بيلباو.

وقال فالفيردي: "يحتمل أن تشهد مباراة اليوم نفس التشكيلة الأساسية التي سأختارها لمباراة بيلباو. وربما لا، سنرى ما يحدث".