تحديث جديد لتطبيق Google Maps.. اكتشف مزاياه

كشفت شركة جوجل عن تحديث جديد لتطبيق خرائطها Google Maps، حيث يأتي بمواصفات مذهلة، أهمها، توفير ميزة تسمح للمستخدمين رؤية الاتجاهات في الوقت الحقيق من خلال كاميرا هواتفهم الذكية.
ووفقا لموقع "Mirror" البريطاني، تستخدم ميزة Live View بيانات Google Street View، بالإضافة إلى تتبع موقع GPS المعتاد، لتحديد ما تراه أمامك وتوجيهك في الاتجاه الصحيح.
وقال جوجل: "هذه الميزة ، التي كانت متاحة سابقًا لمستخدمي Google Pixel فقط، ستكون متاحة الآن على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد إصدار 7.0 والإصدارات الأحدث وأجهزة ايفون التي تعمل بنظام التشغيل iOS 11.
ولمعرفة استخدام هذه الميزة اتبع الخطوات التالية:
افتح Google Maps على هاتفك الذكي ثم أدخل وجهتك وأضغط على أيقونة "المشي"، ثم اضغط فوق الزر "ابدأ AR" واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة، وبمجرد تحديد موقعك سيتم وضع علامات وسهام بصرية من حولك، مما يساعدك في معرفة الطريقة التي يمكنك الذهاب إليها.
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