انتحار الملياردير الأمريكي جيفري إبشتاين في زنزانته

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن جثة الملياردير الأمريكي، جيفري إبشتاين، المتهم بالتحرش الجنسي بالقصر، وجدت اليوم في زنزانته، ويرجح أنه مات منتحرا.

وأكد موقع "نيويورك بوست" نقلا عن مصادر أمنية، أن عربة تنقل رجلا بملامح إبشتاين خرجت، صباح اليوم، من سجن مانهاتن الإصلاحي وتوجهت إلى مستشفى وسط مدينة نيويورك.

Advertisements

يذكر أن إبشتاين وضع قبل أسبوعين في "قسم مراقبة حالات الانتحار" بالسجن، بعد أن عثر عليه فاقدا للوعي في زنزانته، مع جروح في رقبته.

واعتقل إبشتاين، في 6 يوليو المنصرم، كما أنكر تهم الاتجار بالجنس والتحرش بالقاصرات، المنسوبة إليه بين سنتي 2002 و2005.