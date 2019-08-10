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انتحار الملياردير الأمريكي جيفري إبشتاين في زنزانته

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أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن جثة الملياردير الأمريكي، جيفري إبشتاين، المتهم بالتحرش الجنسي بالقصر، وجدت اليوم في زنزانته، ويرجح أنه مات منتحرا.

 

وأكد موقع "نيويورك بوست" نقلا عن مصادر أمنية، أن عربة تنقل رجلا بملامح إبشتاين خرجت، صباح اليوم، من سجن مانهاتن الإصلاحي وتوجهت إلى مستشفى وسط مدينة نيويورك.

 

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يذكر أن إبشتاين وضع قبل أسبوعين في "قسم مراقبة حالات الانتحار" بالسجن، بعد أن عثر عليه فاقدا للوعي في زنزانته، مع جروح في رقبته.

 

واعتقل إبشتاين، في 6 يوليو المنصرم، كما أنكر تهم الاتجار بالجنس والتحرش بالقاصرات، المنسوبة إليه بين سنتي 2002 و2005.

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