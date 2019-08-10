حفتر يوقف العمليات العسكرية خلال العيد

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السبت 10/أغسطس/2019 - 04:37 ماخبار الخليج 365
أعلن خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي)، اليوم السبت، وقف جميع العمليات الحربية خلال عطلة عيد الأضحى.
وقال البيان "تقديراً لما لهذه المناسبة من مكانة في نفوسنا، والتزاماً بتعاليم الإسلام السمحة، وتمكينا لمواطنينا من الاحتفال بهذا العيد في ظروف هادئة، يعلن القائد العام للقوات المسلحة عن وقف جميع العمليات الحربية التي يخوضها الجيش الوطني في ضواحي العاصمة طرابلس بدءاً من تاريخ اليوم السبت... حتى يوم الإثنين".
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