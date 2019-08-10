اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

حفتر يوقف العمليات العسكرية خلال العيد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

السبت 10/أغسطس/2019 - 04:37 م

حفتر يوقف العمليات العسكرية خلال العيد
اخبار الخليج 365

 

أعلن خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي)، اليوم السبت، وقف جميع العمليات الحربية خلال عطلة عيد الأضحى.
وقال البيان "تقديراً لما لهذه المناسبة من مكانة في نفوسنا، والتزاماً بتعاليم الإسلام السمحة، وتمكينا لمواطنينا من الاحتفال بهذا العيد في ظروف هادئة، يعلن القائد العام للقوات المسلحة عن وقف جميع العمليات الحربية التي يخوضها الجيش الوطني في ضواحي العاصمة طرابلس بدءاً من تاريخ اليوم السبت... حتى يوم الإثنين".
تعليقات Facebook تعليقات اخبار الخليج 365 365
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حفتر يوقف العمليات العسكرية خلال العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا