وأضاف السليك خلال مداخله له بغرفة الأخبار على قناة الغد، أن الجبهة الثورية تضم الحركات المسلحة مثل الحركة الشعبية لتحرير السودان وحركة العدل والمساواة، موضحًا أن القوى المدنية تبحث الوصل إلى السلام والديموقراطية، وأن الطرفان سيناقشان ترتيب الوضع الداخلي السوداني أولًا.
كانت هذه تفاصيل خبر سياسي: مصر تلعب دور الوسيط لتقريب وجهات النظر في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.