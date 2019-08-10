وتضامنا مع الفرقة التي يجاهر قائدها حامد سنو بمثليته، تجمع مساء الجمعة أكثر من 1500 شخص في بيروت للمشاركة في حفل موسيقي بديل، أطلق عليه اسم "صوت الموسيقى أعلى".
ومع أن فرقة "مشروع ليلى" لم تشارك في الحفل، إلا أن أحد منظمي الحفل تلا أمام الجمهور بيانا للفرقة جاء فيه أنه بدلا من الاحتفال بعيد ميلادها العاشر، أصبح الموضوع الرئيس هو "حريتنا في قول ما نفكر فيه".
ودعت الفرقة في بيانها إلى "مستقبل يوفر لنا على الأقل الحريات الأساسية، مستقبل تتوقف فيه الرقابة والرقابة الذاتية عن منعنا من التعبير عن أنفسنا".
وأتى قرار إلغاء الحفل بعدما تعرضت "مشروع ليلى" وإدارة مهرجانات بيبلوس لحملة عنيفة عبر وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما من جانب الكنيسة المارونية، على خلفية اتهامات للفرقة بإهانة المقدسات المسيحية في أغنيات ومنشورات سابقة لها على الإنترنت.
وكانت إدارة مهرجانات بيبلوس الدولية أعلنت، في نهاية يوليو، أنها قررت إلغاء حفلة "مشروع ليلى" وذلك "منعا لإراقة الدماء"، بعد جدل عنيف وصل إلى حد التهديد بالقتل.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد جدل واسع.. حفل احتجاجي تضامنا مع فرقة تدعم المثليين في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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