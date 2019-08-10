أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن جثة الملياردير الأمريكي، جيفري إبشتاين، المتهم بالتحرش الجنسي بالقصر، وجدت اليوم في زنزانته، ويرجح أنه مات منتحرا.

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كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: العثور على الملياردير الأمريكي جيفري إبشتاين ميتا في زنزانته وأنباء عن انتحاره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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