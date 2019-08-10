وشددت الوزارة في بيان لها على ضرورة تمسك الأطراف كافة بالتهدئة وعدم التصعيد، وتوحيد الجهود "من أجل التصدي لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وكل الجماعات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار اليمن".
وكانت الإمارات أعربت في وقت سابق من اليوم عن "بالغ قلقها" إزاء استمرار المواجهات المسلحة في عدن، داعية إلى التهدئة وعدم التصعيد والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين اليمنيين.
من جهتها، دعت جامعة الدول العربية "جميع أبناء الشعب اليمني إلى تحكيم العقل ووضع المصلحة العليا للدولة اليمنية فوق أي اعتبارات ضيقة، حفاظا على أمن وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية".
يذكر أن اشتباكات عنيفة على مقربة من القصر الجمهوري في عدن اندلعت مؤخرا بين قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات الحماية الرئاسية التابعة للحكومة المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر البحرين تعرب عن "قلقها الشديد" إزاء تطورات الأحداث في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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