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الخليج 365 :
سجل نادي شبيبة القبائل الجزائري، عودته إلى منافسات دوري أبطال إفريقيا بعد غياب دام 9 سنوات بانتصار غير مقنع، وذلك بعد تخطيه عقبة المريخ بهدف وحيد،
وفاز شبيبة القبائل على ضيفه السوداني 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب الوحدة المغاربية ببجاية، في إطار مباريات الدور التمهيدي للبطولة القارية.
وجاء هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول، عن طريق المهاجم رضا بن سايح، الذي استغل عرضية زميله عدادي، ليسجل برأسية، أولى أهدافه رفقة الكناري في المنافسة الأفريقية.
وتميزت المباراة بضياع الفرص من كلا الجانبين، خاصة شبيبة القبائل، الذي كان بإمكانه حسم تأهله في أكثر من مناسبة، إلا أن نقص الفعالية، وقلة التركيز، حالا دون ترجمة الفرص إلى أهداف.
كانت هذه تفاصيل خبر صحافة الجزائر.. شبيبة القبائل يكسر غياب 9 أعوام بفوز باهت في... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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