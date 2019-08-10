الكوكي يعلن موعد رحيله عن الهلال للمرة الثالثة

الخليج 365 :

قال مدرب الهلال التونسي نبيل الكوكي أنه تلقي عروضا عديدة لكنه اعتذر عن قبولها لا لشيء إلا لأنه مازل مرتبطا مع فريق الهلال وقال انه يحترم ارتباطاتي

وكشف الكوكي ان لعقد الذي يربطه مع الهلال السوداني ينتهي يوم 20 أغسطس/ آب، أي بعد خوضنا لمباراة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال ضد الوصل الإماراتي.

وقال إن إدارة الهلال حتى الآن لم يحدث بيننا أي تواصل رسمي في هذا الشأن، نظرا لسفر رئيس النادي خارج السودان.