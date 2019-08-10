- 1/2
- 2/2
الخليج 365 :
قال مدرب الهلال التونسي نبيل الكوكي أنه تلقي عروضا عديدة لكنه اعتذر عن قبولها لا لشيء إلا لأنه مازل مرتبطا مع فريق الهلال وقال انه يحترم ارتباطاتي
وكشف الكوكي ان لعقد الذي يربطه مع الهلال السوداني ينتهي يوم 20 أغسطس/ آب، أي بعد خوضنا لمباراة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال ضد الوصل الإماراتي.
وقال إن إدارة الهلال حتى الآن لم يحدث بيننا أي تواصل رسمي في هذا الشأن، نظرا لسفر رئيس النادي خارج السودان.
كانت هذه تفاصيل خبر الكوكي يعلن موعد رحيله عن الهلال للمرة الثالثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.