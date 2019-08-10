إرتفاع كبير في أسعار الأضاحي بالخرطوم

الخليج 365 : شهدت الأسواق مع قرب عيد الأضحى المبارك ارتفاعًا كبيراً في أسعار الخراف والأضاحي بكل أنواعها. تتراوح أسعار الخراف ما بين 6000 جنيه إلى 10000 جنيه بأسواق الخرطوم، وبرر تجار غلاء الخراف بارتفاع تكلفة الترحيل، ووجود وسطاء في عملية البيع.

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