تنامي قدرات المقاومة يزيد هلع الصهاينة .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مع ذكرى انتصار تموز الذى حققته المقاومة الاسلامية فى لبنان واضافته الى سلسلة انتصاراتها على العدو الصهيونى ومن خلفه من قوى الظلم والاستكبار والخونة من بنى جلدتنا ، ومع التطور النوعى والكبير لامكانيات محور المقاومة على كل جبهاته من ايران العزة والاقتدار الى سوريا الصمود وافشال مخططات الاعداء الى حزب الله وفرض الردع وحماية الارض الى انصار الله والثبات وصولا الى قلب المعادلات مرورا بالحشد الشعبى وفصائل المقاومة العراقية ككل وهزيمة مشاريع وادوات امريكا واسرائيل وتأمين العراق وافشال المكر الأمريكى وتتويجا بالمقاومة الفلسطينية ومجابهتها للعدو المتغطرس وكسر جبرونه واذلاله وانهاء اسطورة تفوقه الامنى والاستخبارى ، وتزامنا مع هذه الصورة البهية التى ترسمها المقاومة يعيش الداخل الاسرائيلى رعبا غير مسبوق ويسيطر عليه قلق كبير جدا وهو يرى المقاومة تثبت كذب ساسته وقادته وخداعهم له وفى المقابل صدق قادة المقاومة وشفافيتهم خاصة وان الصهاينة لايشكون مطلقا فى اى كلمة تصدر عن حزب الله وبالذات امينه العام الذى اعتبره الصهاينة قد هزمهم بالضربة القاضية فى حواره مع قناة المنار و الذى عرف فى اروقة العدو بخطاب الخارطة .

هذا الرعب الذى يعيشه الصهاينة انعكس علي تحليلات الخبراء الامنيين والعسكريين منهم الذين يقولون بوضوح عبر محطات التلفزة والاذاعات الاسرائيلية ان ما يقوله المخربون (حسب تسميتهم للمقاومة وتعبيرهم عنها) فى لبنان وغزة هو الصواب او فى أسوأ افتراض هو الاقرب للصواب وان كلام نتنياهو وجنرالاته الامنيين والعسكريين لايعدو تطمينات كاذبة لم يعد الشعب يصدقها ، وهؤلاء المحللون الامنيون والعسكريون الصهاينة يكذبون علنا ماتطرحه حكومتهم ويعتبرونها تخدع شعبها وتخفى عنه الحقيقة وهذه بالطبع من اهم عوامل الانكسار وهزيمة اسرائيل حال نشوب اى حرب شاملة مع محور المقاومة .

لايخفى الصهاينة انزعاجهم بل وخوفهم من

تعزيز الشعور بالقدرة لدى الفلسطينيين على تنفيذ عملياتٍ أسبوعيّةٍ على السياج واعتبروا ان هذا يؤكد ضعف المؤسسة الامنية الاسرائيلية وفشلها فى ايقاف الحراك الفلسطينى المتواصل الذى كسر هيبة جيشهم ولايستبعدون ان يأتي اليوم الذى ينكشف فيه ظهر المستوطنات وينسحب الجيش من حمايتها كما انسحب من جنوب لبنان العام ٢٠٠٠ لكن الفرق كبير هذه المرة اذ انه انسحب يومها الى الداخل حيث شعبه ومؤسساته وحاضنته فى الاراضى المحتلة لكنه هذه المرة سينكفئ على نفسه وينهار وتكون هزيمة اسرائيل وبداية النهاية لها وهذا الكلام الذى يقوله المحللون الامنيون والعسكريون لا يقوله السياسيون مع معرفتهم بامكانية حدوثه وهذا مايزيد الرعب والقلق فى الداخل الاسرائيلى ويعمق من مشاكل الكيان اللقيط .

احد المحللين الصهاينة قال على اسرائيل ان تستعد لحرب غير مسبوقة يمكن لحماس ان تطلق فيها ٥٠٠ الى ٧٠٠ صاروخ خلال يومين الى ثلاثة وبالتزامن مع ذلك يطلق حزب الله اكثر من الف صاروخ يوميا مع التركيز على اسلحة دقيقة ستضرب مواقع إستراتيجيّة في إسرائيل مما يؤكد بشكل قاطع عدم مقدرتها على تحمل كل هذا الهجوم.

هذا الهلع الذى تعيشه الساحة الداخلية للعدو انما جاء نتيجة تنامى قدرات المقاومة ومواصلتها الاستعداد وعدم اغفال الجهوزية مما يعنى عمليا قرب افول نجم العدو وانتهاء سطوته.