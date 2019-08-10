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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن حزبُ الأمة القومي التزامه بما جاء في وثيقة السلام الشامل، مؤكداً دعمه لها في اجتماعات نداء السودان، وقوى الحرية والتغيير، وأبدى الحزبُ رفضه لما أسماه محاولة النيل منه في شخص الدكتور إبراهيم الأمين، ولم يكن رافضاً لأيِّ بندٍ من بنود وثيقة السلام.
وطبقًا لبيان صادر عن الحزب اليوم السبت أبدى الحزب دعمه للاتفاق الأخير والتزامه بالجدول الزمني المتوافق عليه.
وحول ترشيح عبد الله حمدوك لمنصب رئاسة الوزراء أشار الحزب إلى أن حمدوك على رأس قائمة ترشيحاته لرئاسة الوزراء ولم يحدث أن رفض مقترح ترشيـحِه رئيساً للوزراء.
وأكد الحزب في بيانه تمسكه، ودعمَه لوحدةَ قوى الحرية والتغيير، وخطواتِ إستكمال تشكيل الحكومة الإنتقالية.
في ذات السياق أشار الحزب إلى تعرضه لحملةٍ إعلاميةٍ شعواء، ومعلومة الأهداف واصفًا إياها بالمغرضة والتي لا تخلُو من إبتزازٍ ومزايدة.
كانت هذه تفاصيل خبر حزب الامة: حمدوك على رأس قائمة ترشيحاتنا وما يُشاع ابتزاز ومزايدة… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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