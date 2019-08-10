تحدٍ أم تشجيع؟.. مليون دولار من آبل لأي شخص حول العالم ولكن بشرط

أعلنت آبل أنها ستقدم مكافأة قدرها مليون دولار لأي شخص يمكنه اختراق جهاز آيفون؛ وهو ما يعتبر توسعا في برنامج مكافأة العثور على الأخطاء لعملاق التكنولوجيا، كما أنه الرقم الأعلى في تاريخ هذه المكافأة.

وقد أطلق برنامج مكافآت العثور على الأخطاء في عام 2016، وقدم مكافآت تصل إلى 200 ألف دولار للعثور على مشاكل في أجهزة آي أو أس.

وأعلن رئيس الأمن في شركة آبل إيفان كرستيتش عن تغييرات كبيرة في البرنامج على خشبة المسرح في مؤتمر القبعة السوداء في لاس فيغاس الخميس الماضي.

وقال إنه ابتداء من هذا الخريف، ستتم زيادة المكافأة إلى مليون دولار لأول مرة، كما سيتم توسيعه ليشمل جميع منصات آبل، مثل: “آي أو أس” و”آي كلاود” و”تي في أو أس” و”آيباد أو أس” و”واتش أو أس” و”ماك أو أس”.

كل ما يحتاج الشخص فعله للحصول على مليون دولار، هو التحكم الكامل بجهاز آبل عن بعد، دون أن يتفاعل مالك الجهاز معه.

وقال كرستيتش في المؤتمر: “هذه منصة حديثة تدعمها آبل لأبحاث الأمن لنظم تشغيل أي أو أس المختلفة”.

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وهناك مكافآت أصغر تصل إلى 500 ألف دولار عند العثور على ثغرات أمنية أخرى في الأجهزة.

وبحسب الجزيرة نت ستبدأ آبل أيضا تقديم آيفون خاص للباحثين المؤهلين في مجال الأمن، أسهل في الاختراق من أجهزة آيفون التقليدية، وصممت خصيصا للمطورين لتمكينهم من العثور على ثغرات أمنية حتى تتمكن آبل من إصلاحها قبل إطلاق منتج جديد.

وقال مارتين ميكوس الرئيس التنفيذي لمنصة هاكر ون للأخطاء في بيان “من المهم بالنسبة للشركات، خاصة تلك التي تتعامل مع أكوام من البيانات الشخصية الحساسة، أن تكون لها طريقة أمام الجمهور للإبلاغ عن الأخطاء ونقاط الضعف”.

وأصبحت برامج العثور على الأخطاء شائعة بين شركات التكنولوجيا، حيث يبحث المتسللون عن ثغرات أمنية لم تلاحظها فرق الأمن الداخلية، وبدلا من استغلال الأخطاء يقدمونها مرة أخرى إلى الشركات لتصحيحها، والحصول في المقابل على مكافآت مالية.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي أصبحت فيه خروق البيانات شائعة بشكل متزايد في الصناعات التقنية والمالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)