سارق دفاتر الشيكات من صديقه في قبضة مباحث الأوسط أم درمان

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تمكنت شعبة مباحث الأوسط أم درمان من القبض على أحد المتهمين قام بسرقة عدد (6) دفاتر شيكات من صديقه وقد قام المتهم باستخدام عدد من الشيكات لأغراض تخصه وقد تمكنت شعبة المباحث من القبض على عدد كبير من المتهمين الذين قاموا باستلام عدد من أوراق الشيكات من المتهم وتم تدوين بلاغ في مواجهتهم وبعد اقتياد المتهم لقسم الشرطة عثرت الشرطة على عدد من دفاتر الشيكات بحوزة المتهم وبعد اكتمال أوراق البلاغ تم تحويله للمحكمة للنظر في أمر سارق الشيكات من صديقه واستغلالها لمصلحته، بحسب صحيفة الدار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)