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سارق دفاتر الشيكات من صديقه في قبضة مباحث الأوسط أم درمان

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التاريخ: 10-أغسطس-2019

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سارق دفاتر الشيكات من صديقه في قبضة مباحث الأوسط أم درمان

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تمكنت شعبة مباحث الأوسط أم درمان من القبض على أحد المتهمين قام بسرقة عدد (6) دفاتر شيكات من صديقه وقد قام المتهم باستخدام عدد من الشيكات لأغراض تخصه وقد تمكنت شعبة المباحث من القبض على عدد كبير من المتهمين الذين قاموا باستلام عدد من أوراق الشيكات من المتهم وتم تدوين بلاغ في مواجهتهم وبعد اقتياد المتهم لقسم الشرطة عثرت الشرطة على عدد من دفاتر الشيكات بحوزة المتهم وبعد اكتمال أوراق البلاغ تم تحويله للمحكمة للنظر في أمر سارق الشيكات من صديقه واستغلالها لمصلحته، بحسب صحيفة الدار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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