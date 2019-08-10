ووقف أكثر من مليوني حاج، اليوم السبت، على صعيد عرفات الطاهر لقضاء الركن الأعظم من الحج.
وبدأ الحجاج منذ ساعات فجر اليوم بالتوافد إلى جبل عرفات، في مشهد إيماني مفعم بالخشوع والسكينة، ملبين متضرعين، داعين الله عز وجل أن يمّن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.
ويمضي الحجيج وقتهم في عرفات الذي يوافق التاسع من ذي الحجة في العبادة وذكر الله والتلبية والدعاء، ويستمعون إلى خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة الواقع غرب مشعر منى، ثم يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، قبل ”النفرة“ بعد مغيب الشمس إلى مزدلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار مفاجئة تلطف حرارة الجو على ضيوف الرحمن أثناء وقوفهم بجبل عرفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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