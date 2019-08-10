ترامب: كيم أبلغني بأن التجارب الصاروخية ستتوقف عندما تنتهي تدريبات واشنطن وسول‎

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أبلغه بأن التجارب الصاروخية التي تجريها بلاده ستتوقف، عندما تنتهي التدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وأضاف ترامب، في تغريدة على ”تويتر“، أن كيم اشتكى في رسالة من التدريبات التي وصفها بأنها ”سخيفة ومكلفة“، وقال إنه يرغب في لقائه والبدء في مفاوضات فور انتهاء التدريبات المشتركة.