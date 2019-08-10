وأعلنت شركة "روس آتوم" في بيان لها أن خمسة موظفين فيها لقوا مصرعهم وتعرض ثلاثة آخرون لإصابات وحروق متفاوتة الخطورة، جراء التفجير الذي وقع أثناء اختبار نظام دفع جديد يعمل بالوقود السائل.
وأوضح مصدر في الشركة لوكالة "نوفوستي" أن الحادث وقع في وقت كان فيه الموظفون يختبرون مصادر للقدرة النظائرية.
وسبق أن أكدت وزارة الدفاع الروسية مقتل شخصين جراء الانفجار.
ونفت الوزارة والسلطات المحلية صدور أي انبعاثات لمواد خطيرة في الهواء جراء الحادث، مضيفة أن نسبة الإشعاع في المنطقة عند مستواها الطبيعي.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير في موقع عسكري شمال روسيا إلى 5 قتلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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