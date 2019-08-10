ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر بالنادي الباريسي قوله: "من المهم أن نتخذ قرارا بسرعة ..ما زلنا نجري محادثات لتحريك الأمور إلى الأمام، لمعرفة ما إذا كان سيبقى أم لا" ، مضيفا "أنه من المهم أن يظل فريق باريس سان جيرمان مركزا في الدوري".
وأكد المصدر أن نيمار ليس في أفضل حالاته البدنية.
وأعلن نيمار بشكل بصريح العبارة بأنه يريد الرحيل عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ويتردد أن العملاقين الإسبانيين برشلونة وريال مدريد قدما عرضيين مغريين للفريق الباريسي مقابل الحصول على خدمات صاحب الـ27 عاما.
وانضم نيمار إلى صفوف سان جيرمان في صيف العام 2017 لقاء 222 مليون يور، وهي قيمة البند الجزائي لفسخ تعاقده مع النادي الكاتالوني، في صفقة جعلت منه أغلى لاعب في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر نيمار لن يشارك في المباراة الافتتاحية لسان جيرمان في الدوري الفرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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