فساد من نوع آخر

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

في عهد الانقاذ وايام حكم الطاغية وجماعته كان الفساد يأخذ ألوانا متعددة وأشكالا مختلفة وكلما تم اكتشاف نوع من انواعه وصورة من صوره كان الناس لايستغربون ويتوقعون ان ياخذ الفساد منحى اخرا ويخرج عليهم بصورة لم يعرفوها وكانوا يتوقعون ان تتفتق اذهان الكيزان عن اشكال وصور جديدة للفساد ، لكن مهما مضت بهم التخيلات بعيدا لم يدر بخلدهم او يخطر على بالهم ان الفساد يمكن ان يتخذ هذا المنحى ويتشكل بهذا الشكل .

دعونا نقرأ الخبر التالى ونرى كيف انهم مبدعون فى التخطيط والتتفيذ لما ارادوه

يقول الخبر :

كشفت مُبادرة جديدة لأساتذة جامعات سودانية عن منح “8” مدراء جامعات في البلاد درجة الأستاذية “بروفسير” بواسطة الرئيس المخلوع عمر البشير وقادة النظام البائد دون بحث أو دراسات علمية.

واقترحت المُبادرة التي يقودها يوسف الأمين يوسف في منبر و”كالة السودان للانباء” “الخميس”، فصل كافة مُدراء الجامعات الحاليين والوكلاء ومدراء الشؤون المالية لجهة أن بعضهم مُتورط في قضايا فساد، مؤكداً أن “8” من مدراء الجامعات تم منحهم درجة البروفسير دون القيام ببحث علمي لنيل الدرجة العلمية وقال: “منحوا درجة الأستاذية بواسطة الرئيس المخلوع عمر البشير أو من ينوب عنه”

انتهى ما اردنا نقله ولايفوتنا ان نذكر بحقيقة راسخة مفادها ان التلاعب فى منح الشهادات العلمية امر خطير يقتضى الحسم التام وعدم التساهل مع كل المتورطين فى هذه الجريمة التى تنعكس على مستويات الطلاب وهذا ما يؤثر فى المجمل سلبا على الوضع التعليمى بشكل او اخر .

المعزول البشير لم يكتف بتجاوزاته الكثيرة والغير معقولة حتى اضاف اليها هذا التجاوز الذى يجعله ليس فقط حاميا للفساد والمفسدين كما قال كثيرون ابرزهم الاستاذ احمد عبد الرحمن محمد وانما تضع هذه الجريمة الطاغية المعزول على راس قائمة المفسدين المستوجبين المحاكمة الفورية والعقاب الرادع ليكون عبرة لمن يعتبر .

ومن جميل التعليقات على هذا الموضوع – وما أكثرها – ما كتبه الدكتور زهير السراج وانقل تعليقه من صفحته على الفيس بوك . قال دكتور زهير :

لا بد من مراجعة كل الدرجات الاكاديمية والعلمية فوق الجامعية التى منحت لكثيرين خلال العهد البائد، وكشف الاسماء التى حصلت عليها بدون المعايير المطلوبة، والجامعات والمتورطين فى منحها.

نؤيد ما دعى اليه دكتور زهير ونزيد لابد من ضم هذه الجريمة الى قائمة جرائم الطاغية المخلوع لمحاكمته عليها .