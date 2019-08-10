العدوان على اليمن يجمعهم .. #لم_تسقط_بعد

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

عنوان معبر جدا ودقيق اختاره الاستاذ محمد عبد القادر لعموده – على كل – وهو يتحدث عن اتفاق قوى الحرية والتغيير مع النظام الذى ثاروا عليه واطاحوا برأسه ، اتفاقهم حول الموقف من السعودية والعلاقة معها خاصة فى موضوع الحرب على الشعب اليمنى المظلوم حيث كتب الاستاذ محمد عبد القادر واصفا حالهم بانهم يختلفون حول كل شيء ويتفقون على السعودية!!

انه كلام فى محله تماما وليس من خلاف حوله فالنظام البائد دفع بجنودنا الى اليمن وقال رأسه المعزول ان امن السعودية من امن السودان بل بالغ فى القول وهو يصرح ان امن السعودية مقدم على امن السودان ، وسقط الطاغية وقال البرهان وحميدتى ان السودان ملتزم بموقفه من الحرب فى اليمن وسيظل يشارك فيها ، وقال كثيرون ان برهان وحميدتى وغيرهما من العسكر ليسوا الا امتدادا للنظام السابق وانه لا فرق بينهما والبشير ، وانتظر الناس ان تأتى الحكومة المدنية المنتخبة فتحسم هذا الامر ويقرر برلماننا – الممثل الحقيقى للجماهير – ان يقرر سحب الجند من هناك بل فى الناس من رأى ان الحكومة الانتقالية يمكنها اتخاذ هذا القرار واعادة الامور الى نصابها لكن ماذا يمكننا ان نقول واحد قيادات الحرية والتغيير يقول نفس ماقاله الطاغية وازلامه وما كرره حميدتى وبرهان ، انه القيادى والناشط الاستاذ محمد الصادق الذى لم ير فى الحرب على اليمن خروجا على القيم والاخلاق ولم ير فى قتل الأطفال وتدمير البلد وقصف كل شيئ فيها لم ير فى هذا العمل عدوانا فخرج بقول غير محترم ودون ان يمتلك تفويضا من الشعب ليتحدث باسمه فقال ان السودان يقف مع السعودية فى حربها وبالذات للدفاع عن مكة والمدينة وكأن من تحاربهم السعودية يستهدفون حقا مكة والمدينة وكأن جنودنا الذين تم الزج بهم فى هذه المحرقة كأنهم الان معسكرون فى المدينتين المقدستين لياتى محمد الصادق ويقول باسم السودان واهله انهم يقفون مع السعودية وكما قلنا انه لايمتلك تفويضا كما الطاغية الذى قال نفس هذا القول او بما معناه دون تفويض من احد وهو ما قاله برهان وحميدتى ايضا من غير تفويض فهل اختلفت مواقف الثوار مع المجلس العسكرى والطاغية ام انهم جميعا على رأى واحد ؟

يلزم ان تتبرأ قوى اعلان الحرية والتغيير من كلام محمد الصادق والا فهى وحميدتى وبرهان كالبشير لافرق بينهم ويحق لنا ان نرفع شعار #لم_تسقط_بعد