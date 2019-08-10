شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علم مصدر عن لقاء ينتظر إلتئامه بالعاصمة الجنوب سودانية جوبا بين الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو وتجمع المهنيين السودانيين.

وكشف المصدر عن أن الخطوة تأتي في سياق محاولة التجمع معرفة رؤى الحلو وتصوراته لعملية السلام الشامل في السودان، منوها إلى أن التجمع يعكف على صياغة ورقة بهذا المضمون. مرجحا أن يلتئم اللقاء في غضون اسبوع.

وأكدت عضو تجمع المهنيين ومقررة السكرتارية وعضو فريق التفاوض قمرية عمر أن التجمع تسلم بالفعل دعوة من الحركة الشعبية بزعامة الحلو، وتم تجديدها. قاطعة بأن التجمع أعلن موافقته من حيث المبدأ لجهة أولوية ملف السلام، رافضة الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى. المادة السابقة الدقير: نداء السودان لم تحسم أمر مرشحها لرئاسة الوزراء… المقالة القادمة الخرطوم تستقبل العيد بصفوف الخبز والوقود….

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لقاء مرتقب بين الحلو والتغيير بالعاصمة جوبا خلال اسبوع… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.