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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال القيادي بـ”قوى الحرية والتغيير” ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، إن الاتفاق حول رئيس الوزراء سيُحسم بشكل نهائي من قبل المجلس القيادي لقوى إعلان الحرية والتغيير، وأبدى زهده في المنصب، معلناً تمسكه بموقف حزبه المعلن بشأن ترشيحه، وزاد: (لم نفعل ما فعلنا من أجل كرسي).
وفيما أكد وجود مرشح يحظى بالأغلبية، قال إن كتلة نداء السودان لم تقدم ترشيحها لمنصب رئيس الوزراء بعد، وكشف الدقير عن اجتماع سينعقد اليوم لتكوين الهيكل القيادي.
كانت هذه تفاصيل خبر الدقير: نداء السودان لم تحسم أمر مرشحها لرئاسة الوزراء… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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