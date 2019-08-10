راعي يقتل رجلاً بسبب (13) خروفاً

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دونت شرطة الروات بمحلية السلام بالنيل الأبيض بلاغاً تحت المادة (130) من القانون الجنائي وذلك على إثر إقدام أحد الرعاة بالتعدي بعصا على صاحب مواشي مما أدى إلى وفاته رغم المحاولات التي جرت لإسعافه لتقوم الشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بتحويل الجثمان لكشف الطبي حيث جاء قرار الطبيب عن أسباب الوفاة توقف الدورة الدموية نتيجة النزيف والإصابة بجسم صلب. كما ألقت الشرطة القبض على الراعي الذي أفاد في أقواله بأنه يعمل مع المجني عليه في رعي البهائم لمدة ثمانية أشهر ويستحق ثلاثة عشر رأساً من الضأن كنصيب خلال فترة الرعي إلا أن المجني عليه لم يعطه المواشي ليقوم المتحري بتدوين إفاداته في محضر التحري لمواصلة الإجراءات، بحسب صحيفة الدار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)