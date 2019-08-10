“التغيير” تنفي علاقة نقابة النظام السابق بقطار (16) أغسطس

نفى القيادي بـ”قوى إعلان الحرية والتغيير” بولاية نهر النيل دكتور مدحت عبد المنعم أي علاقة لنقابة النظام البائد للسكة حديد بالقطار الذي تعتزم الولاية تسييره في السادس عشر من الشهر الجاري للمشاركة في احتفالات البلاد بتوقيع الاتفاق النهائي بين “قوى إعلان الحرية والتغيير” و”المجلس العسكري”.

وأكد مدحت بحسب صحيفة الدار، عدم صحة ما تناقلته وسائط الإعلام في هذا الشأن، مشيراً إلى أن القطار سيقوم بالتنسيق بين قوى إعلان الحرية والتغيير ولجنة تسيير عمال السكة الحديد. داعياً وساءل الإعلام لتوخي الدقة في نقل المعلومات وعدم الانجرار خلف التسريبات الصادرة من فلول النظام البائد خاصة في هذه المرحلة.

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وقال إن السكة الحديد تعتبر إحدى المؤسسات القومية المهمة التي عمل النظام البائد على تدميرها وتشريد عمالها، مؤكداً أن تسيير القطار يعتبر مشاركة نوعية ورمزية للتذكير بأدوار السكة الحديد الوطنية منذ نشأتها من خلال نضالها ضد المستعمر وضد النظم الشمولية وخاصة النظام البائد.

وأوضح أن تسيير القطار يأتي دلالة على أهمية تصحيح الأوضاع بالسكة الحديد كناقل وطني مهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)