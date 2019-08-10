التاريخ: 10-أغسطس-2019 فى : أخبار 3 مشاهدة درجت حكومة الانقاذ منذ انقلابها من 30 عاماً على أداء المعايدة لعيد الأضحى بالقصر الجمهوري، حيث يتقبل الرئيس السابق البشير التهانئ من رموز النظام في عهده وبعد سقوط الإنقاذ ولأول مرة بعد 30 عاماً تغيب المعايدة، حيث يقضون العيد في السجن الاتحادي بكوبر، بحسب صحيفة الدار. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد 30 عاماً “البشير” وبعض رموز الإنقاذ يقضون العيد في سجن كوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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