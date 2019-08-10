التاريخ: 10-أغسطس-2019 فى : أخبار 12 مشاهدة من المقرر أن ينتقل رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى منطقته بولاية نهر النيل لقضاء عيد الاضحى المبارك وسط أهله وأسرته. Advertisements ولم يعلن المجلس العسكري عن معايدة رسمية بالقصر الجمهوري خلال العيد، كما درج على ذلك الرئيس المعزول البشير خلال السنوات الماضية بحسب صحيفة الدار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر إلغاء المعايدة الرسمية بالقصر الجمهوري والبرهان يقضي العيد مع أسرته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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