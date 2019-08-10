وفاة مواطن وانهيار منازل بسبب سيول اجتاحت مناطق واسعة بالخرطوم

لقى مواطن على الأقل مصرعه وأصيب آخر وانهارت عشرات المنازل جزئياً جراء الأمطار العنيفة التي ضربت الخرطوم فجر أمس (الجمعة) فيما اجتاحت سيول وفيضانات مناطق متعددة من الولاية شملت منطقة الشجرة بالخرطوم وأمبدة وأبو سعد وأجزاء واسعة من غرب أم درمان.

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فيما أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم عن تعطل محطة إعادة الضخ بالصحافة بالكامل، بعد أن غمرت مياه الأمطار طلمبات المحطة، وطمأنت المواطنين بأن طاقماً هندسياً وفنياً يبذل جهوداً لشفط المياه من الأحواض الأرضية ومن محيط المحطة لانتشال الطلمبات.

وهطلت أمطار غزيرة على ولاية الخرطوم فجر أمس (الجمعة) استمرت لأكثر من (3) ساعات متواصلة بحسب صحيفة المجهر، رتبت مياهاً غزيرة في الطرقات والميادين العامة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)