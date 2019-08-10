التاريخ: 10-أغسطس-2019
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أشارت مصادر إلى أن قوى الحرية والتغيير ستقدم قائمة من ستين اسماً لمرشحيها في مجلس الوزراء، لرئيس الوزراء بحيث يكون أمامه ثلاث شخصيات بالترتيب لكل وزارة.
ووفقاً للمصادر فإن المرشح الأوفر حظاً لوزارة الخارجية سيكون عمر قمر الدين، المقيم في الولايات المتحدة، والمقرب من دوائر صنع القرار خاصة في عهد الرئيس السابق “باراك أوباما”، كما يبرز في ترشيحات حقيبة الخارجية اسم الدكتور نزار عبد القادر صالح، رئيس إحدى المنظمات الحقوقية في جنيف.
فيما تصدر القاضي السابق المقيم في الدوحة، سيف الدولة حمدنا الله قائمة المرشحين لوزارة العدل بجانب محمد الحافظ وابتسام سنهوري عدداً من الأسماء من بينها، فيما يتنافس كل من ابراهيم البدوي ود. صديق أمبدة على حقيبة المالية بحسب صحيفة المجهر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن أبرز المتنافسين لتولي حقيبة الخارجية والعدل.. و(60) متنافساً على (20) حقيبة وزارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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