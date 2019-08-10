الكشف عن أبرز المتنافسين لتولي حقيبة الخارجية والعدل.. و(60) متنافساً على (20) حقيبة وزارية

أشارت مصادر إلى أن قوى الحرية والتغيير ستقدم قائمة من ستين اسماً لمرشحيها في مجلس الوزراء، لرئيس الوزراء بحيث يكون أمامه ثلاث شخصيات بالترتيب لكل وزارة.

ووفقاً للمصادر فإن المرشح الأوفر حظاً لوزارة الخارجية سيكون عمر قمر الدين، المقيم في الولايات المتحدة، والمقرب من دوائر صنع القرار خاصة في عهد الرئيس السابق “باراك أوباما”، كما يبرز في ترشيحات حقيبة الخارجية اسم الدكتور نزار عبد القادر صالح، رئيس إحدى المنظمات الحقوقية في جنيف.

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فيما تصدر القاضي السابق المقيم في الدوحة، سيف الدولة حمدنا الله قائمة المرشحين لوزارة العدل بجانب محمد الحافظ وابتسام سنهوري عدداً من الأسماء من بينها، فيما يتنافس كل من ابراهيم البدوي ود. صديق أمبدة على حقيبة المالية بحسب صحيفة المجهر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)