التاريخ: 10-أغسطس-2019 فى : أخبار 2 مشاهدة أكدت وزارة الخارجية وصول (116) من السودانيين العالقين في ليبيا إلى مطار الخرطوم أمس. Advertisements وأوضح مدير إدارة لاقنصليات وشؤون الجاليات بوزارة الخارجية محمد عبد العال إن هذه الدفعة تعتبر الأولى التي تصل الخرطوم عبر مطار بنينا الدولي من بنغازي، والأكبر من حيث العدد مقارنة بخمس دفعات سبقتها بحسب صحيفة المجهر، وأضاف إن هناك حوالي (165) شخصاً آخرين ما زالوا عالقين في ضواحي طرابلس تم إجلاؤهم إلى المدرسة السودانية كمرحلة أولى ليتم إجلاؤهم جواً إلى الخرطوم بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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