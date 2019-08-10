التاريخ: 10-أغسطس-2019
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أكدت وزارة الخارجية وصول (116) من السودانيين العالقين في ليبيا إلى مطار الخرطوم أمس.
وأوضح مدير إدارة لاقنصليات وشؤون الجاليات بوزارة الخارجية محمد عبد العال إن هذه الدفعة تعتبر الأولى التي تصل الخرطوم عبر مطار بنينا الدولي من بنغازي، والأكبر من حيث العدد مقارنة بخمس دفعات سبقتها بحسب صحيفة المجهر، وأضاف إن هناك حوالي (165) شخصاً آخرين ما زالوا عالقين في ضواحي طرابلس تم إجلاؤهم إلى المدرسة السودانية كمرحلة أولى ليتم إجلاؤهم جواً إلى الخرطوم بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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