الكهرباء تدون بلاغاً ضد مواطن اعتدى على أحد موظفيها

التاريخ: 10-أغسطس-2019
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دونت الإدارة العليا للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء بلاغاً بالرقم (2402) بقسم شرطة أمبدة شرق تحت المواد القانونية (142، 125، 160) في مواجهة مواطن اعتدى بالضرب على أحد منسوبيها أثناء عمله.
وندد المدير العام للشركة المهندس إبراهيم حامد، في تصريحات صحفية بحسب صحيفة المجهر، بسلوك المواطن تجاه موظف مهمته توفير الخدمة للجمهور، مبيناً أن إجراءات البلاغ اكتملت بعد انتهاء من إجراءات النيابة وعمل الكشف الطبي على الموظف المعتدي عليه، داعياً المواطنين للالتزام بالقانون خلال تعاملهم مع الموظفين العامين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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