“الحرية والتغيير”: الاتفاق على “حمدوك” لرئاسة الوزراء

قطعت مصادر من “قوى إعلان الحرية والتغيير” باتفاق جميع مكونات التجمع على أن يتولى د. عبد الله حمدوك رئاسة مجلس الوزراء خلال الفترة الانتقالية، مؤكدة أنه يتمتع بثقة (4) مكونات من (5) كتل أساسية في “الحرية والتغيير”.

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ولفت المصادر في تصريحات لـ(الجزيرة نت) إلى أن كتلة نداء السودان تقف ضد ترشيح “حمدوك”، كاشفاً عن محاولتها تقديم رئيس حزب المؤتمر السوداني “عمر الدقير” فضلاً عن طرح اسم الدكتور إبراهيم الأمين، نائب رئيس حزب الأمة (همساً) لافتاً إلى أن النص الواضح في الوثيقة على أن مجلس الوزراء يكون من كفاءات مستقلة صعب من مهمة “الدقير” و”الأمين”، بحسب صحيفة المجهر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)